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Jeep в 2018 году увеличил продажи в России на 39%

Jeep Grand Cherokee

Российские дилеры Jeep в 2018 году реализовали 1773 внедорожника, что на 39% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, продажи Jeep в России растут третий год подряд, сообщает пресс-служба FCA Russia. Как отмечается, ключевыми факторами коммерческого успеха марки в прошлом году стали растущие продажи существующих моделей и полностью обновленный по итогам года модельный ряд, охватывающий все сегменты рынка SUV. Напомним, в прошлом году на российском рынке было представлено четыре новых модели  – Compass, Wrangler, Cherokee и Trackhawk.

Самой популярной моделью Jeep в России по итогам 2018 года стал Jeep Grand Cherokee – было реализовано 1009 этих внедорожников (+34%). При этом прошедший год стал рекордным по объемам продаж флагманской модели Jeep Grand Cherokee. Второе место по популярности заняла компактный кроссовер Renegade с показателем 365 реализованных автомобилей (+45%). В третьем квартале 2018 года было представлено абсолютно новое поколение внедорожника Jeep Wrangler, и с момента выхода на рынок было продано 209 таких машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки jeep

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