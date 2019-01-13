Jeep в 2018 году увеличил продажи в России на 39%

Российские дилеры Jeep в 2018 году реализовали 1773 внедорожника, что на 39% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, продажи Jeep в России растут третий год подряд, сообщает пресс-служба FCA Russia. Как отмечается, ключевыми факторами коммерческого успеха марки в прошлом году стали растущие продажи существующих моделей и полностью обновленный по итогам года модельный ряд, охватывающий все сегменты рынка SUV. Напомним, в прошлом году на российском рынке было представлено четыре новых модели – Compass, Wrangler, Cherokee и Trackhawk.

Самой популярной моделью Jeep в России по итогам 2018 года стал Jeep Grand Cherokee – было реализовано 1009 этих внедорожников (+34%). При этом прошедший год стал рекордным по объемам продаж флагманской модели Jeep Grand Cherokee. Второе место по популярности заняла компактный кроссовер Renegade с показателем 365 реализованных автомобилей (+45%). В третьем квартале 2018 года было представлено абсолютно новое поколение внедорожника Jeep Wrangler, и с момента выхода на рынок было продано 209 таких машин.