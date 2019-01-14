АВТОВАЗ готовит обновленную LADA Granta Sport

Проект обновленной LADA Granta Sport сейчас находится на ранней стадии, рассказал "Российской газете" вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек. Напомним, ожидается, что автомобиль получит оригинальные бамперы, спортивные настройки подвески, спойлер на крышке багажника, особые колесные диски и другое оформление салона с новыми сиденьями. Granta Sport предложат с кузовами седан и хэтчбек.

Отметим, что дорестайлинговая LADA Granta Sport продавалась в России от 534 900 рублей. Машина комплектовалась двигателем 1,6 литра, который выдавал 106 л.с. и 114 л.с. Первую "сотню" Granta достигала за 10,9 секунды и 9,5 секунды соответственно.

Кроме Granta дочернее предприятие АВТОВАЗа "Lada Sport" также продавало Kalina Sport (от 556 900 рублей) и Kalina NFR R1 (1 290 000 рублей).

В ближайшее время должны стартовать продажи LADA Vesta Sport. Цены на этот автомобиль пока не объявлены. По предварительной информации, "подогретый" седан будет стоить около 950 тысяч рублей.