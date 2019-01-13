Volkswagen объявил спепредложения на свои автомобили в январе

Компания Volkswagen в январе 2019 года представляет специальные предложения на свои автомобили.

Для таких моделей как Tiguan, Polo и Teramont Volkswagen предлагает выгодную кредитную ставку при участии в программе кредитования «Volkswagen Гарант». При покупке модели Tiguan с 50% авансом, ставка составит от 6,9%, а при приобретении самой большой модели марки – Teramont – от 8,9%, сообщает пресс-служба немецкой марки. Cтавка при покупке модели Polo равна 7,9% при внесении аванса в 20% при предоставлении полного пакета документов и 9,9% при предъявлении двух документов, те же условия действуют и для классической программы кредитования для данной модели.

Специальное предложение на внедорожник Teramont с двигателем мощностью 280 л.с. – преимущество до 300 тыс. рублей с учетом trade-in. Теперь автомобиль в версиях Respect, Status и Exclusive стал еще доступнее. Флагман марки – новое поколение Touareg – возможно приобрести с преимуществом до 200 тыс. рублей при покупке в trade-in.

Марка Volkswagen объявила также о специальных предложениях на модель Passat. Для комплектаций Comfortline и Highline доступен пакет «Топ», включающий в себя широкий набор высокотехнологичных опций. При заказе набора функционального оборудования «Топ» в версии Comfortline для Passat становятся доступны: 17-дюймовые легкосплавные диски Niveless, легкосплавное запасное колесо, функция App-Connect, интерфейс для мобильного телефона Comfort, включающий 2-USB интерфейса для iPod/iPhone и разъем AUX-IN, 3-зонный климат-контроль Climatronic, оснащенный дополнительным управлением с заднего ряда сидений, электроподогрев форсунок омывателя, подогрев передних и задних сидений, камера заднего вида Rear Assist. Кроме того, салон Passat дополнен декором передней и дверных панелей (на выбор), передними сиденьями top-comfort, обивкой сидений и подлокотника из кожи Vienna. Комплектация Highline в сочетании с набором оборудования «Топ» расширяется за счет: бамперов в цвет кузова с хромированными молдингами, трапециевидных хромированных отверстий в заднем бампере, 17-дюймовых легкосплавных дисков Salvador, головного света LED с ходовыми огнями LED и поворотного света, динамического корректора фар с поворотным светом, наружных зеркал с электроприводом настройки и складывания, а также раздельного подогрева задних боковых и заднего стекол с затемнением (65%), шторок на заднем стекле с электроприводом. Интерьер автомобиля дополнен обивкой сидений и подлокотников из кожи Nappa, отделкой педалей и площадки для левой ноги нержавеющей сталью. Максимальная выгода при заказе пакета «Топ» достигает 190 тыс. рублей по сравнению с заказом отдельными опциями.

По итогам 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 106,5 тыс. автомобилей – на 18,5% больше, чем годом ранее.