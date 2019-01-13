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Номерные знаки для электромобилей предлагают сделать зелеными

Номерные знаки для электромобилей предлагают сделать зелеными

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Электромобили в России могут получить номерные знаки зеленого цвета. "Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым", - рассказал корреспондентам РИА "Новости" советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.

Он также сообщил, что данная инициатива уже одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы "Автонет", а в скором времени будет направлена для согласования в Минтранс и МВД России.

Напомним, что, согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", на 1 июля 2018 года в России насчитывалось чуть более 2,5 тыс. электромобилей. Развитию такого экологическим чистого транспорта в нашей стране мешает его высокая цена и слаборазвитая инфраструктура.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электромобили регистрация в гибдд

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