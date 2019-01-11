 АВТОСТАТ | ТОП-10 марок по объему импорта автомобилей в Россию

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ТОП-10 марок по объему импорта автомобилей в Россию

Лидирует Toyota, на которую приходится пятая часть всего импорта

Импорт транспортных средств в Россию

31.10.18

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по ноябрь 2018 года юридическими лицами было ввезено в Россию 213 тыс. легковых машин (как новых, так и подержанных).

Пятую часть от этого объема занимает Toyota – за отчетный период объем импорта автомобилей японской марки составил 42,5 тыс. единиц. На долю немецкого бренда Mercedes-Benz приходится 13%, что соответствует 28,1 тыс. ввезенных экземпляров.

Отметим, что следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже принадлежит продукции немецких и японских производителей: Lexus (19,2 тыс. шт.), BMW (13,7 тыс. шт.), Mitsubishi (10,8 тыс. шт.), Volkswagen (10,7 тыс. шт.) и Audi (10,6 тыс. шт.).

В ТОП-10 брендов по объему импорта легковых автомобилей на территорию РФ за 11 месяцев 2018 года также попали: Land Rover (9,2 тыс. шт.), Subaru (7,7 тыс. шт.) и Volvo (7,2 тыс. шт.).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по странам.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили импорт россия марки-лидеры toyota mercedes-benz lexus bmw mitsubishi volkswagen audi land rover subaru volvo

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