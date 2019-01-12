Hyundai представила инновационную концепцию зарядки электромобилей

Компания Hyundai Motor опубликовала видеоролик, представляющий концепцию системы беспроводной зарядки электромобилей, включающую в себя функцию автоматизированной постановки автомобиля на место временной стоянки.

Как сообщает пресс-служба корейской компании, данная система окажется удобной для водителей, сталкивающихся с проблемой переполненности парковок и дефицита зарядных станций в условиях стабильно продолжающегося роста числа электромобилей. Она предусматривает автоматизированное перемещение полностью заряженных транспортных средств от зарядных станций, что позволит высвободить необходимый ресурс для автомобилей, ожидающих зарядки в очереди.

Управление перемещениями автомобилей в зоне зарядки осуществляется при помощи смартфона. Автомобиль автоматически перенаправляется к свободной станции беспроводной зарядки. Когда зарядка завершается, автомобиль перемещается на свободное парковочное место при помощи системы постановки автомобиля на место временной стоянки AVPS (Automated Valet Parking System), что позволяет использовать зарядную станцию для других транспортных средств. Когда автомобиль становится нужен водителю вновь, он автоматически возвращается к месту, где человек ожидает его.

В целом, процесс обеспечивается за счет постоянной взаимосвязи между электромобилем, инфраструктурой парковки, зарядной системой и самим водителем. Инфраструктура парковки сообщает о наличии и расположении свободных парковочных мест и зарядных станций, а система зарядки – в режиме реального времени обновляет информацию о статусе зарядки электромобиля.

Hyundai рассчитывает, что данная технология будет готова к коммерческой эксплуатации по мере достижения 4 уровня автопилотирования, что запланировано ориентировочно на 2025 год. Также к 2021 году компания планирует начать частичную коммерческую эксплуатацию автопилотируемых автомобилей в ряде населенных пунктов, где обеспечена технология смарт-городов. Целью компаний является вывод на рынок полностью автоматизированных транспортных средств к 2030 году.