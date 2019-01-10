 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей на рынке Петербурга

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ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей на рынке Петербурга

KIA Sorento - самый продаваемый дизельный автомобиль в Питере

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

20.11.18

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Совсем недавно мы опубликовали рейтинг самых продаваемых дизельных легковых автомобилей в Москвe, а теперь изучим текущую ситуацию на автомобильном рынке Санкт-Петербурга.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, в Санкт-Петербурге вырос на 24% и составил 12,6 тыс. единиц.

На первую строчку этого рейтинга вырвался московский лидер - KIA Sorento. За январь - ноябрь 2018 года реализация этого кроссовера в Северной столице выросла на 81,6% и составила 699 единиц. Далее в предпочтениях жителей Санкт-Петербурга следуют дизельные Mitsubishi Pajero Sport (658 шт.; рост в 2 раза) и Volkswagen Tiguan (578 шт.; +67,5%). В пятерку лидеров этого рейтинга также вошли BMW 5-Series (548 шт.; +7,5%) и Skoda Kodiaq (500 шт.; рост в 6,1 раза).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 петербургского рынка дизельных легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2018 года также попадают: Hyundai Santa Fe (468 шт.; +34,1%), Toyota Land Cruiser Prado (454 шт.; -6,8%), Renault Duster (425 шт.; -24,8%), BMW X5 (411 шт.; -25,6%) и Audi Q7 (355 шт.; +10,3%).

, источник: www.autostat.ru

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