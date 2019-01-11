Tesla отказалась от доступных версий Model S и Model X

Компания Tesla решила прекратить продажи наиболее доступных модификаций Model S и Model X – автомобилей, оснащенных блоком батарей емкостью 75 киловатт-часов. Как сообщил в своем твиттере Илон Маск, заказы на эти машины прекратят принимать к воскресенью, 13 января.

Как пишет портал Motor.ru, цены на Tesla Model S в версии на 75 киловатт-часов начинаются от 66 750 долларов (около 4,5 млн рублей по текущему курсу), а на Model X – от 72 950 долларов (4,9 млн рублей). Теперь же в линейке марки эти модели останутся только с комплектами батарей емкостью 100 киловатт-часов: «Эска» обойдется минимум в 84 750 долларов (5,6 млн рублей), а «Икс» – в 87 950 долларов (5,9 млн рублей).

Самой доступной модель «Теслы» остается Model 3, представленная в 2017 году. Базовый вариант, способный проехать без подзарядки около 418 километров, стоит 45 тысяч долларов. Цены на топовые модификации доходят до 78 тысяч. Tesla Model 3 можно заказать и в России. Версия электрокара со стандартной батареей обойдется в 4 млн 475 тыс. 352 рублей, увеличенной емкости – в 5 млн 528 тыс. 376 рублей.