Группа PSA увеличила гарантию до 3 лет на пассажирские автомобили Peugeot и Citroen

Группа PSA увеличивает срок действия гарантии от производителя на все пассажирские автомобили Peugeot: 408, 2008, 3008, 5008, Traveller и Citroen: С4 Седан, С3 Aircross, Grand C4 SpaceTourer, SpaceTourer до 3 лет или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Новые условия по гарантии распространяются на автомобили, приобретенные с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Как отмечается, помимо 3-летней гарантии владельцы автомобилей Peugeot и Citroen имеют ряд преимуществ при обслуживании автомобилей, которые компания предлагает с целью повышения комфорта владения автомобилем как в гарантийный период, так и по истечении срока заводской гарантии. Это возможно благодаря сервисным контрактам на периодическое техническое обслуживание (ТО), которые позволяют не только зафиксировать расходы на ТО, но и снизить стоимость владения автомобилем: Citroen Real Drive и Peugeot Сервис План; сервисным контрактам, действующим по системе «Все включено», охватывающих все операции по периодическому техническому обслуживанию, механическому ремонту автомобиля и замену деталей естественного износа в течение всего срока действия контракта: Citroen Free Drive и Peugeot Maximum.

Во всех случаях обслуживание производится только квалифицированными специалистами сети Peugeot и Citroen, что гарантирует качественный сервис. При обслуживании и ремонте автомобиля используются только оригинальные запасные части брендов. В случае выхода автомобиля из строя в пути по причинам, подпадающим под действие гарантии, для владельцев гарантийных автомобилей либо владельцев, приобретших сервисные контракты, предусмотрена программа круглосуточной технической помощи на дорогах.