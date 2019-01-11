В России подорожали автомобили Hyundai

С начала года весь модельный ряд корейского бренда Hyundai получил обновленные ценники, которые выше прошлогодних на 19 – 50 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Меньше всего – на 19 тыс. руб. – прибавил в цене седан Solaris. Чуть сильнее – на 25 тыс. руб. – подорожали седан Elantra и кроссовер Creta. Седан Sonata стал дороже на 35 тыс. руб., а минивэн Н-1 – на 42 тыс. руб. Обновленный кроссовер Tucson прибавил в цене от 30 до 50 тыс. руб., а еще один кроссовер – Santa Fe – подорожал на 50 тыс. руб. Таким образом, новые ценовые диапазоны для этих моделей выглядят так:

Hyundai Creta – от 947 до 1 325 тыс. руб.;

Hyundai Elantra – от 1 019 до 1 300 тыс. руб.;

Hyundai H-1 – от 2 121 до 2 431 тыс. руб.;

Hyundai Santa Fe – от 2 049 до 2 899 тыс. руб.;

Hyundai Solaris – от 730 до 990 тыс. руб.;

Hyundai Sonata – от 1 334 до 1 775 тыс. руб.;

Hyundai Tucson – от 1 444 до 2 204 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», в декабре Hyundai уже поднимал цены на Creta и Solaris, а в октябре – на Elantra, Sonata и Tucson.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.