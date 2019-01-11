 АВТОСТАТ | В России подорожали автомобили Hyundai

Горячая новость

ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей на рынке Петербурга
  • 11.01.19 - 16:32

    ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей на рынке Петербурга
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Где продать автомобиль с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 10 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей SUV в 2018 году

    Второй год подряд его возглавляет Toyota RAV4.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
  • 11.01.19

    ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
Все публикации

Видео

«Автомобили с пробегом» - выступление А. Самородова, ГК «Независимость»
  • 16.09.16

    «Автомобили с пробегом» - выступление А. Самородова, ГК «Независимость»
Все видео

12.01.19 Прочитали 267 раз

В России подорожали автомобили Hyundai

Hyundai

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

С начала года весь модельный ряд корейского бренда Hyundai получил обновленные ценники, которые выше прошлогодних на 19 – 50 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Меньше всего – на 19 тыс. руб. – прибавил в цене седан Solaris. Чуть сильнее – на 25 тыс. руб. – подорожали седан Elantra и кроссовер Creta. Седан Sonata стал дороже на 35 тыс. руб., а минивэн Н-1 – на 42 тыс. руб. Обновленный кроссовер Tucson прибавил в цене от 30 до 50 тыс. руб., а еще один кроссовер – Santa Fe – подорожал на 50 тыс. руб. Таким образом, новые ценовые диапазоны для этих моделей выглядят так:

Hyundai Creta – от 947 до 1 325 тыс. руб.;

Hyundai Elantra – от 1 019 до 1 300 тыс. руб.;

Hyundai H-1 – от 2 121 до 2 431 тыс. руб.;

Hyundai Santa Fe – от 2 049 до 2 899 тыс. руб.;

Hyundai Solaris – от 730 до 990 тыс. руб.;

Hyundai Sonata – от 1 334 до 1 775 тыс. руб.;

Hyundai Tucson – от 1 444 до 2 204 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», в декабре Hyundai уже поднимал цены на Creta и Solaris, а в октябре – на Elantra, Sonata и Tucson.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены hyundai hyundai creta hyundai elantra hyundai h-1 hyundai santa fe hyundai solaris hyundai sonata hyundai tucson

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей на рынке Петербурга

вчера, 16:32

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников

вчера, 13:00

Вся инфографика
Загрузка...