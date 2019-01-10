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Петербургский завод Nissan в 2018 году установил новый рекорд

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Петербургский завод Nissan в 2018 году выпустил 56525 автомобилей, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. Это максимальный объем производства за всю историю работы предприятия, сообщает пресс-служба Nissan. В частности, с конвейера сошло 26407 кроссоверов Nissan Qashqai, 26598 единиц Nissan X-Trail и 3520 автомобилей Nissan Murano.

Напомним, в октябре прошлого года на российском заводе Nissan началось производство обновленного внедорожника Nissan X-Trail, который поступил в продажу в начале декабря. Для производства этой более технически совершенной модели на предприятии было установлено новое оборудование, что стало важным шагом в развитии локального производства и повышении эффективности на заводе в Санкт-Петербурге.

«Несмотря на непростую ситуацию на российском автомобильном рынке в 2018 году, мы смогли установить новый рекорд производства автомобилей. Этому в немалой степени способствовал стабильный спрос на Nissan Murano и Qashqai и непрерывно растущий интерес клиентов к Nissan X-Trail», – отметил генеральный директор завода Nissan Игорь Бойцов.

Напомним, производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось в 2009 году. На сегодняшний день с конвейера предприятия сошло более 350 тыс. автомобилей. В настоящее время в России локализованы три модели Nissan – X-Trail, Qashqai и Murano.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Nissan готовится к старту производства обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, которое планируется запустить в феврале. В дилерские центры автомобиль попадет весной. Технические характеристики, комплектации и цены новинки для российского рынка будут объявлены ближе к началу продаж.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство nissan

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