 АВТОСТАТ | Автомобили УАЗ прибавили в цене от 12 до 20 тысяч рублей

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Автомобили УАЗ прибавили в цене от 12 до 20 тысяч рублей

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Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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Ульяновский автозавод, как и другие производители, представленные в России, тоже отреагировал на повышение ставки НДС с нового года. Так, в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили специалисты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание всех моделей УАЗ на сумму от 12 до 20 тыс. руб.

Отмечается, что наименьшая прибавка в 12 – 13 тыс. руб. произошла у внедорожника УАЗ «Хантер», при этом она затронула только две его комплектации из четырех. Топовая версия «Трофи» сохранила прежнюю стоимость в 759,9 тыс. руб.

Внедорожник УАЗ «Патриот» подорожал во всех комплектациях на 13 – 19 тыс. руб., а наибольший рост цен – от 14 до 20 тыс. руб. – зафиксирован у модели «Пикап». Таким образом, новые ценники на продукцию марки УАЗ выглядят следующим образом:

УАЗ «Хантер» - от 687 до 759,9 тыс. руб.;

УАЗ «Патриот» - от 777 до 1 083 тыс. руб.;

УАЗ «Пикап» - от 793 до 1 165 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в декабре 2018 года, и составило сумму от 15 до 18 тыс. руб.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены уаз уаз пикап уаз patriot уаз hunter

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