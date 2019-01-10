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В экзамены на получение водительских прав внесут изменения

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Новая версия проекта постановления правительства «О допуске к управлению транспортными средствами» опубликована сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ, основные положения которого обсуждались все лето и осень 2018 года, включил в себя предложения автошкол, специалистов профильных министерств и ведомств.

В качестве главных нововведений, которые хотят ввести в правила проведения экзаменов на право управления ТС,  предлагаются следующие:

- при проверке практических навыков вождения вместо прежнего разделения на «город» и «площадку автодрома» ввести один, объединенный, в условиях дорожного движения;

- установить новые рамки ограничений по возрасту допускаемых к экзаменам лиц (для отдельных видов ТС). В частности - обучать вождению на мотоцикле подкатегории "А1" или мопеде с 15 лет, на мотоцикле категории "А" - с 17 лет (сейчас можно с 16 лет);

- скорректировать состав упражнений при проверке практических навыков управления. Проверку начинать с элементарных действий (разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом под прямым углом, параллельная парковка и т. д.), затем в условиях полноценного городского движения проверить навыки по совершению левого и правого поворотов, проезда нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог, пешеходных переходов, обгонов, парковки (умение поставить машину параллельно тротуару), движения на подъемах и спусках. В качестве дополнительных опций (при наличии условий) возможны упражнения: проезд регулируемого перекрестка, проезд ж/д переезда, перестроение на двух- и более полосном участке дороге;

- установить сроки, не позднее которых должен проводиться повторный экзамен (для тех, кто провалил первый). Кандидата в водители, сдавшего теоретический экзамен, допускать к сдаче практического экзамена в течение последующих 6 месяцев. Повторный теоретический экзамен проводить не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней, а повторный практический экзамен - не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена. Для кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с третьей и последующих попыток, повторный соответствующий экзамен проводится не ранее чем через 1 и не позднее 3 месяцев со дня проведения предыдущего;

- уточнить требования к автодромам и закрытым площадкам, к маршрутам, на которых проводятся практические экзамены;

- при проведении экзамена разрешить применять системы активной безопасности автомобиля, такие как круиз-контроль и парктроник;

- уточнить требования к средствам аудио- и видеорегистрации процесса проведения теоретических экзаменов и ряд других.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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