 АВТОСТАТ | Volkswagen представил ограниченную серию кроссовера Tiguan All Inclusive

Горячая новость

Какие компании подняли цены на автомобили с начала года?
  • 10.01.19 - 16:01

    Какие компании подняли цены на автомобили с начала года?
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 10 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей SUV в 2018 году

    Второй год подряд его возглавляет Toyota RAV4.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
  • 11.01.19

    ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
Все публикации

Видео

Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
  • 26.05.17

    Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
Все видео

11.01.19 Прочитали 843 раз

Volkswagen представил ограниченную серию кроссовера Tiguan All Inclusive

Volkswagen Tiguan (1)(1)

Компания Volkswagen представила ограниченную серию кроссовера Tiguan All Inclusive. Версия предлагается для моделей с двигателем мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или силовым агрегатом мощностью 150 л.с. в паре с DSG, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Набор опций, входящий в версию All Inclusive, включает в себя новые детали внешнего и внутреннего оборудования: электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующее лобовое стекло с подогревом, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, тканевая отделка Rhombus, комфортные сиденья, поясничный подпор для передних сидений, подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, ящики для хранения под передними креслами, складные столики в спинках передних кресел, а также внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением. Помимо этого, стала доступна окраска кузова с эффектом металлик.

Volkswagen Tiguan All Inclusive также оснащается центральным замком Safelock с дистанционным управлением и двумя складными ключами, противоугонной системой Plus с датчиком присутствия в салоне, автокорректором фар, датчиком дождя, автоматическим управлением ближним светом фар, режимом дневного света фар и функцией Coming Home/Leaving Home, двумя портами USB в центральной консоли и одним USB-портом для задних пассажиров, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади, Brake Assist, аудиосистемой Composition Media с цветным дисплеем 8’’ и интерфейсом App-Connect. Цена на Tiguan All Inclusive начинается от 1 млн 499 тыс. рублей. А с учетом предложения по программе trade-in цена составит 1 млн 439 тыс. за версию с двигателем 125 л.с.

В качестве опции для заказа стал доступен пакет Plus, включающий в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, а также электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close. Цена за пакет составляет 35,5 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые опции новые версии volkswagen volkswagen tiguan

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 самых продаваемых моделей с АКП в России

вчера, 14:26

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников

сегодня, 13:00

Вся инфографика
Загрузка...