Volkswagen представил ограниченную серию кроссовера Tiguan All Inclusive

Компания Volkswagen представила ограниченную серию кроссовера Tiguan All Inclusive. Версия предлагается для моделей с двигателем мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или силовым агрегатом мощностью 150 л.с. в паре с DSG, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Набор опций, входящий в версию All Inclusive, включает в себя новые детали внешнего и внутреннего оборудования: электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующее лобовое стекло с подогревом, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, тканевая отделка Rhombus, комфортные сиденья, поясничный подпор для передних сидений, подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, ящики для хранения под передними креслами, складные столики в спинках передних кресел, а также внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением. Помимо этого, стала доступна окраска кузова с эффектом металлик.

Volkswagen Tiguan All Inclusive также оснащается центральным замком Safelock с дистанционным управлением и двумя складными ключами, противоугонной системой Plus с датчиком присутствия в салоне, автокорректором фар, датчиком дождя, автоматическим управлением ближним светом фар, режимом дневного света фар и функцией Coming Home/Leaving Home, двумя портами USB в центральной консоли и одним USB-портом для задних пассажиров, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади, Brake Assist, аудиосистемой Composition Media с цветным дисплеем 8’’ и интерфейсом App-Connect. Цена на Tiguan All Inclusive начинается от 1 млн 499 тыс. рублей. А с учетом предложения по программе trade-in цена составит 1 млн 439 тыс. за версию с двигателем 125 л.с.

В качестве опции для заказа стал доступен пакет Plus, включающий в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy с замками Safelock, а также электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close. Цена за пакет составляет 35,5 тыс. рублей.