 АВТОСТАТ | Mitsubishi «заморозила» цены на кроссовер Outlander 2019 года выпуска

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Mitsubishi «заморозила» цены на кроссовер Outlander 2019 года выпуска

Mitsubishi «заморозила» цены на кроссовер Outlander 2019 года выпуска

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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Компания «ММС Рус» объявила о «замораживании» цен на кроссовер Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Таким образом базовые цены (без учета трейд-ин) на автомобили нового и предыдущего года выпуска будут равны, сообщает пресс-служба японской марки.  Напомним, с января 2019 года эту модель можно приобрести по цене от 1 млн 689 тысяч до 2 млн 462 тыс. рублей. Кроме этого, принято решение продлить действие выгодной ставки по кредиту 7,9% на 3 года при покупке нового Outlander.

«Учитывая повышение НДС с 1 января 2019 года и снижение покупательной способности в связи со сложной экономической ситуацией, мы постоянно ведем мониторинг состояния рынка. Поэтому на данный момент мы решили не перегружать наших клиентов типичным для нового года ростом цены на нашу самую популярную модель – Mitsubishi Outlander», – заявил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

Напомним, что недавний пересмотр розничных цен на весь модельный ряд с 1 января 2019 года был произведен только в связи с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%. Повышение цен составило от 25 тысяч до 50 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены mitsubishi mitsubishi outlander

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