Chery получила лицензию на испытания беспилотных автомобилей

Компания Chery Automobile в декабре 2018 года получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Чунцине, одном из крупнейших городов в центральной части Китая.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, территория будущих тестовых поездок беспилотных автомобилей включает в себя более 85% существующих в мире сценариев, схем организации транспортных развязок на разных уровнях: мосты, туннели, высокоскоростные «петли», пандусы, повороты и пр. Маршруты автомобилей будут также проходить через уникальные многоуровневые развязки «3D cities» и «5D interchanges», которые для беспилотных автомобилей станут важным экзаменационным тестом.

Как отмечается, развитие интеллектуальных технологий является важным направлением для концерна Chery. Компания демонстрировала свои достижения в развитии авто-, беспилотных технологий на различных отраслевых выставках и конференциях, и теперь готова к испытаниям своих автомобилей на дорогах общего пользования.

В январе 2018 года в Лас-Вегасе на крупнейшей в мире выставке технологий CES компания Chery презентовала седан Chery Arrizo 5, основанный на платформе автоматического вождения Baidu Apollo. Результат данного партнерства компаний Chery и Baidu продемонстрировал возможности и силу китайского технологического альянса.