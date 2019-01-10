 АВТОСТАТ | Chery получила лицензию на испытания беспилотных автомобилей

Горячая новость

Какие компании подняли цены на автомобили с начала года?
  • 10.01.19 - 16:01

    Какие компании подняли цены на автомобили с начала года?
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Единый коллтрекинг для дилерской сети
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 10 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей SUV в 2018 году

    Второй год подряд его возглавляет Toyota RAV4.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
  • 11.01.19

    ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников
Все публикации

Видео

Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
  • 26.05.17

    Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
Все видео

11.01.19 Прочитали 503 раз

Chery получила лицензию на испытания беспилотных автомобилей

Chery exterior

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

59 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Компания Chery Automobile в декабре 2018 года получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Чунцине, одном из крупнейших городов в центральной части Китая.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, территория будущих тестовых поездок беспилотных автомобилей включает в себя более 85% существующих в мире сценариев, схем организации транспортных развязок на разных уровнях: мосты, туннели, высокоскоростные «петли», пандусы, повороты и пр. Маршруты автомобилей будут также проходить через уникальные многоуровневые развязки «3D cities» и «5D interchanges», которые для беспилотных автомобилей станут важным экзаменационным тестом.

Как отмечается, развитие интеллектуальных технологий является важным направлением для концерна Chery. Компания демонстрировала свои достижения в развитии авто-, беспилотных технологий на различных отраслевых выставках и конференциях, и теперь готова к испытаниям своих автомобилей на дорогах общего пользования.

В январе 2018 года в Лас-Вегасе на крупнейшей в мире выставке технологий CES компания Chery презентовала седан Chery Arrizo 5, основанный на платформе автоматического вождения Baidu Apollo. Результат данного партнерства компаний Chery и Baidu продемонстрировал возможности и силу китайского технологического альянса.

, источник: www.autostat.ru

Теги: беспилотники разработки китайские автомобили chery

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Chery в 2019 году привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7

20 декабря 2018

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в декабре? («Автостат»)

3 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Кто выбирает Chery Tiggo?

29 октября 2018

Вся инфографика