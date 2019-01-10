Кроссовер Infiniti QX60 в 2018 году стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Infiniti в 2018 году реализовали 4652 автомобиля – на 6,4% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в прошлом году стал кроссовер QX60, чьи продажи выросли в 2,3 раза до 1183 единиц. Обновленный кроссовер Infiniti QX50 появился у российских дилеров в августе и нашел 969 покупателей. Новый внедорожник QX80, поступивший в продажу в марте 2018 года, замыкает тройку лидеров с показателем 719 реализованных автомобилей. Спрос на спортивное купе Q60 увеличился на 59,2% – реализовано 78 таких машин.

«В 2018 году бренд Infiniti продемонстрировал отличную динамику в продажах, несмотря на нестабильную ситуацию на российском рынке и постоянные скачки курсов валют. Наши новинки были очень хорошо встречены российскими покупателями, особенно кроссовер QX50 в высококонкурентной борьбе в классе SUV. Благодаря новым программам для наших клиентов, и эффективной работе с нашими дилерами, а также гибкому подходу к ценообразованию наших моделей, мы стараемся обеспечивать одно из лучших предложений на автомобильном рынке в сегменте премиум и крепкую базу для нашего дальнейшего роста. Мы нацелены не только сохранить свои позиции на рынке, но и улучшать их как и в 2019 году, так и в 2020 году благодаря новым премьерам, что ожидают наших клиентов», – отметил управляющий директор Infiniti Россия Дмитрий Панасов.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: стоимость Q50 начинается от 2 млн 320 тыс. рублей; Q60 доступен от 3 млн 470 тыс. рублей; QX50 доступен по цене от 2 млн 649 тыс. рублей; стоимость QX60 начинается от 2 млн 820 тыс. рублей; QX80 можно приобрести от 4 млн 490 тыс. рублей.