 АВТОСТАТ | Американский авторынок в 2018 году увеличился на 1%

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Американский авторынок в 2018 году увеличился на 1%

Американский авторынок в 2018 году увеличился на 1%

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30.11.18

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Американский авторынок в 2018 году увеличился на 0,6% и составил 17 млн 334 тыс. 481 легковых автомобилей и внедорожников, таким образом превосходя 17-милионную отметку четвертый год подряд. Между тем, согласно прогнозам, в наступившем году продажи новых машин в США могут снизиться до 16,8 – 17 млн единиц.

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в прошлом году сохраняет General Motors, реализовавший 2 млн 954 тыс. 37 автомобилей (-1,6%). Второе место занимает Ford с показателем 2 млн 485 тыс. 222 проданных машины (-3,5%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 2 млн 426 тыс. 672 авто (-0,3%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 2 млн 246 тыс. 467 машин, что на 8,4% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Honda – в прошлом году американские дилеры марки реализовали 1 млн 604 тыс. 828 автомобилей (-2,2%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: сша автомобильные рынки легковые автомобили внедорожники

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