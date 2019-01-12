Британский авторынок в 2018 году продолжил падение

Британский авторынок в 2018 году снизился на 6,8% и составил 2 млн 367 тыс. 147 машин. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован второй год подряд, констатируют в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT). Тем не менее, продажи легковых автомобилей в этой стране остаются выше среднего уровня за последние 15 лет.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в прошлом году стал Ford, реализовавший 254082 автомобиля (-11,6%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 203133 машины (-2,6%). Третий результат показал местный Vauxhall – 177298 проданных автомобилей (-9,1%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (172238 шт.; -4,8%) и BMW (172048 шт.; -1,7%).