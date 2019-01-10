 АВТОСТАТ | Какие компании подняли цены на автомобили с начала года?

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10.01.19 Прочитали 1158 раз

Какие компании подняли цены на автомобили с начала года?

Какие компании подняли цены на автомобили с начала года?

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С 1 января 2019 года в России ставка налога на добавленную стоимость (НДС) выросла с 18% до 20%. Многие автопроизводители уже отреагировали на это, повысив цены на свою продукцию с начала года. Специалисты сайта «Цена Авто» приводят список компаний, которые сделали это по состоянию на 10 января.

Так, отечественный АВТОВАЗ добавил к ценам своих моделей по 15 – 25 тыс. руб., то есть 2,5 – 3%. Его примеру последовал японский бренд Mitsubishi, увеличивший розничные цены на весь модельный ряд на 20 – 64 тыс. руб. Еще один автопроизводитель из Японии – компания Nissan – добавила к ценам на отдельные модели от 11 до 85 тыс. руб.

Европейские марки также обновляют ценники на свои автомобили. Например, Citroen повысил цены у четырех своих моделей (на 20 – 100 тыс. руб.), Peugeot – тоже у четырех (на 20 – 80 тыс. руб.), Renault – у двух (на 15 – 38 тыс. руб.).

Кроме того, обновили ценники на свою продукцию такие бренды как BMW, Ford, Jeep, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Skoda, Smart, Toyota. Более подробная информация об этом появится в ближайшее время.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены lada mitsubishi citroen peugeot renault bmw ford jeep lexus mazda smart mercedes-benz skoda

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