АВТОВАЗ в 2018 году продолжил обновление дилерской сети LADA

АВТОВАЗ в 2018 году продолжил активное обновление дилерской сети LADA, являющейся самой большой на территории России – 288 центров продаж и сервисного обслуживания. За прошедший год свои двери открыли 16 новых автосалонов, а результатом активной работы по обновлению стандартов внутреннего и внешнего оформления стали 150 центров, достигших 100% соответствия новым стандартам марки, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Послепродажное обслуживание и бизнес по реализации запасных частей также показали положительную динамику. Рост товарооборота составил 7%.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 360204 автомобиля LADA – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период, по внутренней оценке компании, составила 20%, а результат продаж LADA является лучшим за последние 7 лет.