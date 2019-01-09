ТОП-10 самых продаваемых моделей с АКП в России

Автомобили с автоматической трансмиссией* занимают более половины российского рынка. Так, за 11 месяцев 2018 года их продажи составили почти 850 тыс. единиц. Мы решили составить рейтинг наиболее популярных таких моделей у россиян.

Самым продаваемым в России автомобилем с «автоматом» является KIA Rio – с января по ноябрь прошлого года его приобрели 60 тыс. человек. Далее в рейтинге следуют сразу две модели Hyundai – кроссовер Creta (45,8 тыс. шт.) и седан Solaris (41,7 тыс. шт.). Замыкают пятерку лидеров бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер Volkswagen Tiguan – предпочтения таким автомобилям отдали соответственно 29,7 тыс. и 28 тыс. жителей нашей страны.

На шестой строчке находится кроссовер KIA Sportage, продажи которого в версии с АКП составили 25,5 тыс. единиц. За ним располагается еще один кроссовер – Toyota RAV4 (24,8 тыс. шт.). Восьмое место в нашем рейтинге принадлежит седану Volkswagen Polo (23,5 тыс. шт.), а девятое – кроссоверу Mitsubishi Outlander (22 тыс. шт.).

Последним в ТОП-10 самых популярных автомобилей с автоматической трансмиссией в России финиширует кроссовер Mazda CX-5 с результатом 19,5 тыс. единиц.

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по маркам самых продаваемых машин с АКП.

* Включая классические «автоматы», «роботы», вариаторы и т.п.