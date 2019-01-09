 АВТОСТАТ | Почему растут цены на бензин?

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Почему растут цены на бензин?

Почему растут цены на бензин?

Российский рынок моторных масел для легковых автомобилей и LCV

28.03.18

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За первую декаду января в российских регионах подросли цены на бензин и дизтопливо. В основном, как отмечают представители СМИ, это произошло на крупных сетевых заправках, которые, очевидно, так отреагировали на повышение НДС (до 20%) с 1 января. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, бензин подорожал в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях.

Что касается одной из областей в указанном списке – Самарской – то, как стало известно «АВТОСТАТу», здесь 9 января губернатор Дмитрий Азаров даже поручил руководству местного УФАС провести свой мониторинг цен на топливо, поскольку жители региона стали массово жаловаться (на ряде АЗС повышение стоимости топлива составило сразу 1,5-1,8%.).

Так, например, литр 95-ого бензина на АЗС «ЛУКОЙЛ», до Нового года стоивший 45 рублей 25 копеек, стал отпускаться по цене 46 рублей 02 копейки. При этом в Самарастате утверждают, что с 24 декабря по 9 января бензин АИ-92 в Самарской области подорожал лишь на 0,78% за литр, АИ-95 - на 0,79%, АИ-98 - на 0,51%, а дизтопливо - на 1,41%. Результаты проверки УФАС обещают обнародовать уже на этой неделе.

А пока идут эти проверки, напомним, что по соглашению с правительством крупные нефтекомпании обязались держать розничные цены на уровне конца мая – начала июня. И хотя эксперты, на которых ссылается «Ъ», не ожидают существенного роста топливных цен в связи с ростом налогов и акцизов, но предупреждают, что топливо на бирже может начать дорожать к весне.

, источник: www.autostat.ru

Теги: топливо россия цены

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