 АВТОСТАТ | Авторынок Германии в 2018 году остался на рекордном уровне

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Авторынок Германии в 2018 году остался на рекордном уровне

Авторынок Германии в 2018 году остался на рекордном уровне

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Авторынок Германии в 2018 году составил 3 млн 435 тыс. 778 машин, что на 0,2% ниже результата годичной давности. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на негативный эффект от введения новых правил сертификации автомобилей WLTP, немецкий авторынок практически остался на уровне 2017 года, когда был зафиксирован лучший результат продаж за последние 10 лет.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в прошлом году реализовал 643518 машин (+1,5%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 2,2% до 319163 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 265051 автомобиль (+1,2%). Замыкают пятерку лидеров Audi (255300 шт.; -9,9%) и Ford (252323 шт.; +2,3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы германия автомобильные рынки

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