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Nissan поднял цены на три модели

Nissan поднял цены на три модели

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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Новогоднее повышение цен не обошло и продукцию компании Nissan – у японской марки подорожали три модели из шести, представленных в России. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен* на новые автомобили в России.

С начала года седан Almera и два кроссовера – Qashqai и X-Trail – прибавили 11 – 85 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Cедан Nissan Almera, производство которого в России было прекращено в октябре прошлого года, теперь реализуется по новым ценам – от 688 до 869 тыс. руб. Как отмечают эксперты, это на 11 – 14 тыс. руб. выше прежних ценников.

Кроссовер Nissan Qashqai, входящий в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в России, прибавил от 22 до 32 тыс. руб. во всех своих комплектациях. С января 2019 года этот автомобиль можно приобрести за сумму от 1 293 до 1 899 тыс. руб.

Наконец, новый кроссовер X-Trail, производство которого было налажено на заводе в Санкт-Петербурге и который поступил в продажу в начале декабря 2018 года, теперь предлагается к продаже от 1 601 до 2 272 тыс. руб. Прибавка цены по этой модели составила 27 – 85 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на Nissan Qashqai произошло в ноябре и составило сумму 15 тыс. руб. Что касается кроссовера X-Trail и седана Almera, то их цены последний раз обновлялись в октябре 2018 года.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены легковые автомобили nissan nissan almera nissan qashqai nissan x-trail

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