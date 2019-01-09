«Автотор» готовится к запуску производства новой модели по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» приступил к масштабной модернизации производства и монтажу оборудования для запуска производства по полному циклу новой модели. Всего на эти цели направлено около 10 млн евро инвестиций, сообщает пресс-служба предприятия.

В корпусе сварочно-окрасочного производства ведется работа по монтажу сварочной линии для выпуска новой модели по полному технологическому циклу, включающему в себя сварку, окраску и сборку.

Как сообщил старший вице-президент «Автотора» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко, монтаж сварочной линии должен быть осуществлен в течение января. В марте 2019 года предусматривается серийный выпуск данной модели.

Напомним, в настоящее время «Автотор» уже производит шесть моделей автомобилей по полному циклу: две модели легковых автомобилей (KIA Sorento, KIA Cerato) и четыре модели коммерческих автомобилей Hyundai (HD 78, HD 65, HD 35, HD 35 City).

В ходе установки нового оборудования полностью меняется вся оснастка, режимы окраски, сборочные посты. Кроме того, происходит обучение персонала выпуску новой модели. Предполагаемая мощность линии – 25 тыс. автомобилей в год. Как отмечает главный инженер «Автотора» Сергей Ломовцев, монтаж нового оборудования ведется параллельно с работой линии по выпуску автомобилей в соответствии с планом производства.

С начала 2019 года «Автотор» также приступил к кардинальной модернизации производственной площадки по выпуску автомобилей BMW. Целью реконструкции производственной площадки по выпуску автомобилей BMW является увеличение объема выпускаемой продукции до 28 тысяч автомобилей в год. Для этого проводится модернизация транспортной системы сборки шасси, финального конвейера двух линий и полный капитальный ремонт всех помещений – производственных, бытовых, санитарно-технических, включая замену системы освещения. Окончание реконструкции и ввод производственной площадке в эксплуатацию намечен на середину февраля 2019 года.

Модернизация производственных линий завода предполагает по итогам 2019 года рост объема выпускаемой продукции на 10-12% с учетом новых моделей автомобилей. «Автотор» планирует создать порядка 700 новых рабочих мест, причем, 340 человек необходимо набрать и обучить уже ко второму кварталу 2019 года, включая специалистов среднего звена управленческого персонала.

На сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,9 млн автомобилей. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.