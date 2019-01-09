Nissan представил электромобиль Leaf с повышенной мощностью

Компания Nissan представила две новые версии мирового бестселлера электромобилей – Leaf 3.Zero и Leaf 3.Zero e+ Limited Edition, которые уже доступны для заказа в Европе. Цены на Leaf 3.Zero начинаются от 39,9 тыс. евро, а Leaf 3.Zero e+ Limited Edition будет продаваться по цене от 45,5 тыс. евро. Планируется, что первые поставки Leaf 3.Zero начнутся в мае 2019 года, а первые покупатели Leaf 3.Zero e+ Limited Edition получат свои автомобили летом 2019-го, сообщает пресс-служба японской марки.

Как отмечается, прошлый год стал рекордным для электромобилей Nissan, а теперь Leaf 3.Zero добавляет к оборудованию самого популярного EV в Европе информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым дисплеем. Она включает дополнительные подключаемые сервисы, такие как навигация «от порога до порога». Кроме того, когда в Европе начнутся продажи Leaf 3.Zero, покупателям будет доступно новое, улучшенное приложение NissanConnect EV. Leaf 3.Zero оборудован батареей мощностью 40 кВт.

Также с января на всех европейских рынках можно будет заказать электромобиль из ограниченной серии – Leaf 3.Zero e+ Limited Edition. Всего для Европы будут произведены 5000 таких EV, которые отличаются повышенной мощностью 160 кВт (217 л.с.) и увеличенным пробегом без подзарядки – до 385 км. «Сердце» LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition – аккумуляторная батарея, созданная по принципу «Интеллектуальной мощности» (Intelligent Power – один из трех ключевых аспектов Nissan Intelligent Mobility). Она отличается повышенной на 25% плотностью и увеличенной на 55% емкостью. На Leaf 3.Zero e+ Limited Edition установлена батарея мощностью 62 кВт, поэтому его пробег без подзарядки на 40% больше, чем у Leaf 3.Zero с 40-киловаттной батареей. То есть, при аналогичных условиях эксплуатации пробег увеличился более чем на 100 км.

В оборудование Leaf 3.Zero входят системы e-Pedal и ProPilot. Система e-Pedal позволяет начинать движение, разгонять, замедлять и останавливать автомобиль при помощи одной только педали акселератора. ProPilot – передовая система помощи водителю, которая сегодня работает при движении по одной полосе автомагистрали. Эта система позволяет автомобилю останавливаться, вновь трогаться с места и двигаться по центру полосы – как на высокой, так и на низкой скорости, а также в пробках.

В 2018 году модель Nissan Leaf стала бестселлером среди электромобилей в Европе – в общей сложности покупателям было доставлено более 40 тыс. единиц. Также Leaf остается самым популярным EV в мире: со дня выхода на рынок первой модели в 2010 году всего было продано более 380 тыс. электромобилей.