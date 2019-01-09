Новый Porsche 911 Cabriolet доступен для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на спортивный кабриолет Porsche 911 нового поколения. Базовая стоимость Porsche 911 Carrera S Cabriolet в России составит от 8 млн 940 тыс. рублей, а 911 Carrera 4S Cabriolet – 9 млн 411 тыс. рублей, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Полностью автоматический мягкий верх оснащается интегрированным задним стеклом, а специальные магниевые структурные элементы крыши предотвращают вздутие тента на высоких скоростях. Мягкий верх может быть поднят или опущен на скорости до 50 км/ч. Новый гидравлический механизм сокращает время открытия до 12 секунд, а выдвижной ветрозащитный экран с электроприводом предотвращает возникновение завихрений воздуха в области шеи.

На момент запуска 911 Cabriolet будет доступен в модификациях Carrera S с задним приводом и Carrera 4S с полным приводом. Обе модификации оснащаются 6-цилиндровым оппозитным турбированным двигателем с рабочим объемом 3,0 л. Его мощность составляет 450 л.с. при 6500 об/мин, а крутящий момент – 530 Нм в диапазоне от 2300 до 5000 об/мин. За передачу мощности отвечает новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями. Porsche 911 Carrera S ускоряется до 100 км/ч за 3,9 секунды (с опциональным пакетом Sport Chrono: 3,7 секунды), а максимальная скорость модели составляет 306 км/ч. 911 Carrera 4S способен разгоняться до 304 км/ч, а отметку 100 км/ч он преодолевает спустя 3,8 секунды (с опциональным пакетом Sport Chrono: 3,6 секунды).

Новые точки крепления двигателя позволили повысить жесткость кабриолета на кручение по сравнению с предшествующей моделью. Впервые для 911 Cabriolet предлагается спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM). В ней используются более жесткие и короткие пружины и более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади, а общая высота шасси была занижена на 10 мм. Эти доработки обеспечивают Porsche 911 более нейтральную управляемость и улучшенную развесовку по осям.

В базовую комплектацию 911 Cabriolet вошла инновационная функция Wet, которая определяет наличие влаги на дорожном покрытии, соответствующим образом подготавливает системы управления и предупреждает водителя. После этого он может активировать специальные настройки для повышенной безопасности движения простым нажатием кнопки или при помощи переключателя режимов движения на рулевом колесе (пакет Sport Chrono). Также в базовое оснащение входит система предупреждения о столкновении с функцией торможения, действующая на основании данных с камер. Она определяет риск столкновения с автомобилями, пешеходами и велосипедистами и при необходимости предупреждает водителя или самостоятельно выполняет экстренное торможение. Довершает базовую комплектацию 911 Cabriolet система помощи при парковке, включающая в себя камеру заднего вида. В качестве опций для 911 предлагаются система ночного видения с тепловизионной камерой, адаптивный круиз-контроль с автоматической регулировкой дистанции и функцией Stop-and-Go, а также реверсивная защита пассажиров.