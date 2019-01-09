Skoda в 2018 году увеличила продажи в России на 31%

Российские дилеры Skoda по итогам 2018 года реализовали 81459 автомобилей – на 30,7% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в прошлом году остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 35089 покупателей (+19,2%). Второе место занимает Skoda Octavia, чьи продажи выросли на 10,5% до 25026 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки внедорожник Kodiaq с показателем 16233 проданных автомобилей (рост в 7,8 раза). Напомним, локальное производство Skoda Kodiaq было запущено в феврале 2018 года по методу полного цикла (CKD) на заводе в Нижнем Новгороде. Благодаря расширенной линейке двигателей и комплектаций Skoda Kodiaq стал доступнее для клиентов, что положительно отразилось на динамике продаж модели. Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb выросла на 15,9% и составила 2180 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.