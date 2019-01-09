КАМАЗ разработал интеллектуальную систему для своих грузовиков

Специалисты Научно-технического центра (НТЦ) «КАМАЗа» разработали интеллектуальную транспортную информационную систему, позволяющую контролировать расход топлива, рекомендовать лучшие заправки, а в дальнейшем и предсказывать поломку автомобиля.

Интеллектуальная транспортная информационная система – ИТИС-КАМАZ, разработанная совместно с компанией «Квантор», встраивается в бортовую систему электрооборудования, подключается к общей диагностической линии. В дальнейшем трекер считывает с нее состояние эксплуатационных параметров и передает собранные данные по сотовой связи в сервисный центр. Помимо этого, в топливный бак устанавливается датчик уровня топлива (ДУТ) для предотвращения несанкционированных сливов, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

В начале декабря трекером и ДУТ уже был оснащен тягач КАМАЗ-5490 Т5. Дилеры смогут устанавливать систему по желанию клиентов на любые модели. В январе-феврале планируется начать установку ИТИС на автомобили КАМАЗ в качестве дополнительной опции – по желанию покупателей. А новое семейство 54901 будет выпускаться с уже предустановленной системой. При этом установка ИТИС почти не отразится на цене автомобиля.

В первую очередь, система позаботится о качестве эксплуатации автомобиля. Она проследит, правильно ли водитель выбирает передачу, не давит ли педаль газа в условиях, когда двигатель не может выдать желаемую мощность. Экономичное вождение продлевает срок службы узлов и агрегатов, а также позволяет сэкономить до 10-15% топлива. Помимо этого, ИТИС поможет проконтролировать и качество топлива, указав водителю на карте места оптимальных заправок. Это исключит случаи заезда на сомнительные АЗС за дешевым горючим и сохранит ресурс автомобиля.

Немаловажный показатель – нагрузка на ось. Увидев перевес, оператор может дать сигнал водителю перераспределить груз. Это поможет не только избежать штрафа, но и не допустить чрезмерного износа оборудования. Еще одно из преимуществ камазовской разработки – льготный роуминг по странам СНГ. Бортовое оборудование используется не только для отправки данных в сервисный центр, но и для связи с водителем.

В будущем ИТИС-KAMAZ получит возможность удаленной диагностики и оценки остаточного ресурса автомобиля. При поломке в дороге система оценит степень неисправности и даст рекомендации водителю: ждать эвакуатор, самостоятельно отправляться на ремонт или сначала закончить маршрут, а потом уже ехать в сервис. При этом система подскажет, в каком из ближайших автоцентров имеется требующая замены деталь. Впрочем, профилактика лучше лечения, поэтому систему планируется научить прогнозировать момент выхода из строя того или иного узла. В НТЦ рассчитывают, что этот функционал будет доступен через два-три года.