АВТОВАЗ не решил судьбу «заряженных» версий LADA Vesta SW и XRAY

Старт продаж седанов LADA Vesta Sport, изначально запланированный на конец 2018 года, отложен до первого квартала 2019-го. Дилеры ожидают машины в январе или феврале, причем их цена до сих пор не объявлена, хотя понятно, что речь идет о сумме около миллиона рублей. Тем временем дальнейшее развитие «спортивной» гаммы АВТОВАЗа застопорилось.

По информации издания «Авторевю», выход универсала LADA Vesta SW Sport до сих пор не одобрен руководством завода. Хотя такая модификация уже сертифицирована вместе с седаном и вписана в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на все семейство. Решение о выпуске пятидверки будет рассматриваться по результатам продаж седана Vesta Sport, так что в 2019 году «заряженный» универсал точно можно не ждать.

А работы над хэтчбеком LADA XRAY Sport и вовсе остановлены, хотя он до сих пор значится на сайте АВТОВАЗа в разделе «концепты». Такую машину впервые представили еще в 2016 году одновременно с Вестой Спорт. Предполагалось, что XRAY Sport будет иметь такой же форсированный мотор 1.8 (145 л.с.) и доработанную подвеску, но рыночные перспективы оказались не слишком радужными, да и цена такой машины была бы еще выше, чем у седана. Так что на ближайшее время единственной «спортивной» Ладой станет Веста, ведь в обновленном семействе LADA Granta версий с приставкой Sport пока нет.