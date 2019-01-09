Компания Mitsubishi повысила цены на автомобили в России

В начале 2019 года произошло объявленное ранее повышение розничных цен* на автомобили Mitsubishi. Это зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга новых прайс-листов – все модели японского бренда подорожали на 20 – 53 тыс. руб.

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX 2018 и 2019 модельных годов прибавил к предыдущим ценникам от 20 до 28 тысяч. С начала года его можно приобрести за сумму:

- от 1 169 до 1 612 тыс. руб. (автомобили 2018 модельного года);

- от 1 189 до 1 633 тыс. руб. (автомобили 2019 модельного года).

Новинка 2018 года – кроссовер Eclipse Cross – подорожал на 29 – 38 тыс. руб. Теперь его новые цены составляют от 1 459 до 2 236 тыс. руб.

Mitsubishi Outlander, который входит в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в России, стал дороже на 30 – 42 тыс. руб. во всех своих комплектациях. С января 2019 года эту модель можно приобрести за сумму от 1 689 до 2 462 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero 2017 и 2018 модельных годов прибавил по 50 – 52 тыс. руб. к своим прежним ценам. Теперь автомобили 2017 года предлагаются к продаже за 2 939 – 3 061 тыс. руб., а машины 2018 года стоят от 2 969 до 3 091 тыс. руб.

Рост цен на обновленный Pajero Sport составил 40 – 53 тыс. руб. для автомобилей 2018 модельного года. Теперь их можно приобрести по цене от 2 379 до 3 150 тыс. руб. При этом цены на автомобили 2017 модельного года остались без изменений. Напомним, что в конце прошлого года производство этого кроссовера началось в России, на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Наконец, пикап L200 также получил в январе новые ценники: от 1 869 до 2 500 тыс. руб. за автомобили 2017 модельного года, от 1 919 до 2 552 тыс. руб. за автомобили 2018 года. Повышение цен на эту модель составило 34 – 64 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на все модели, кроме внедорожника Pajero, было зафиксировано в ноябре 2018 года, и составило сумму от 20 до 100 тыс. руб.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.