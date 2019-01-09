ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года объем московского рынка новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, составил 27,8 тыс. единиц. Это на 21% выше результата годичной давности.

Самым популярным дизельным автомобилем в столице на этот раз стал KIA Sorento, объем рынка которого за отчетный период составил 1712 экземпляров (+57%). На втором месте расположился прошлогодний лидер – BMW X5, показатели которого упали на 19% до 1309 автомобилей. Третью строчку занял Toyota Land Cruiser Prado, обладателями которого стали 1245 москвичей (-7%). Замкнули пятерку лидеров этого рейтинга BMW 5-Series (1210 шт.; -10%) и Volkswagen Tiguan (1185 шт.; +70%).

Кроме них, в ТОП-10 московского рынка дизельных легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2018 года также попали: Mitsubishi Pajero Sport (1077 шт.; рост в 2,5 раза), BMW X6 (925 шт.; +22%), Hyundai Santa Fe (905 шт.; +36%), Skoda Kodiaq (873 шт.; рост в 8,7 раза) и Toyota Land Cruiser (870 шт.; -18%).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подготовили рейтинг марок по продажам дизельных легковых автомобилей в России.