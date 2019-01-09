Volvo в 2018 увеличила продажи в России на 11%

Российские дилеры Volvo в 2018 году реализовали 7772 автомобиля, что на 10,9% выше показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 2830 единиц. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 2210 покупателей (-8,5%). Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40 – в прошлом году было реализовано 922 таких машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2019 года компания Volvo Cars начнет продажи в России новой модели Volvo V60 Cross Country, а в августе на российском рынке появится новый седан S60. Между тем поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения завершены.