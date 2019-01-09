Новый Lamborghini Huracan Evo появится в России летом 2019 года

Компания Lamborghini представила новую модель Lamborghini Huracan Evo – суперкар нового поколения с двигателем V10, разработанный на основе динамических характеристик модели Huracan Performante, интеграции системы управления и аэродинамических решений следующего поколения. Новинка появится на российском рынке летом 2019 года, сообщает пресс-служба итальянской марки.

Суперкар Huracan Evo оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем Lamborghini V10 увеличенной мощности с впускными клапанами из титана и усовершенствованной облегченной системой выпуска. Мощность силового агрегата составляет 640 л.с. при 8000 об/мин, а крутящий момент – 600 Н•м при 6500 об/мин. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 9,0 с. Тормозной путь со скорости 100 км/ч до полной остановки составляет всего 31,9 м. Максимальная скорость суперкара – 325 км/ч.

Huracan Evo оснащен новыми системами рулевого управления задними колесами и управления вектором тяги всех четырех колес, однако самым важным нововведением является система Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). Она представляет собой центральный блок управления, отвечающий за объединение всех систем контроля динамикой автомобиля и устанавливающий их параметры на основе прогнозирования действий и потребностей водителя.