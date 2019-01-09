АВТОВАЗ возобновил производство после новогодних каникул

АВТОВАЗ сегодня возобновляет работу после новогодних каникул, сообщил агентству "Прайм" представитель пресс-центра компании. Ранее руководитель официального профсоюза предприятия Сергей Зайцев сообщал, что 26 декабря АВТОВАЗ планово остановил работу всех трех линий конвейера. Часть сотрудников, не задействованных на основных производствах, работала до 29 декабря.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году АВТОВАЗ, по предварительным данным, реализовал на российском рынке около 360 тыс. автомобилей LADA, что примерно на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Рыночная доля LADA в отчетный период, по предварительным оценкам компании, составила 20%. Бестселлерами АВТОВАЗа в 2018 году стали LADA Vesta и LADA Granta, которые заняли первые места в рейтинге самых продаваемых моделей на российском авторынке.

АВТОВАЗ в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. Стоит отметить, что на Московском международном автосалоне АВТОВАЗ представил концепт-кар LADA 4х4 Vision, которые демонстрирует видение развития фирменной ДНК стиля. Напомним, в настоящее время бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4.