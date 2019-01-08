 АВТОСТАТ | Японский авторынок в 2018 году снизился на 2%

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09.01.19 Прочитали 217 раз

Японский авторынок в 2018 году снизился на 2%

Automarket 13

Японский авторынок по итогам 2018 года снизился на 1,6% и составил 2 млн 895 тыс. 454 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, реализация автомобилей в Стране восходящего солнца показала отрицательный результат впервые с 2015 года, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом году сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 6,4% до 1 млн 303 тыс. 335 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 377695 машин (-1,1%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 357759 автомобилей (+3,6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: япония автомобильные рынки

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