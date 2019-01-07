 АВТОСТАТ | ТОП-10 марок по продажам автомобилей с механической коробкой передач в РФ

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ТОП-10 марок по продажам автомобилей с механической коробкой передач в РФ

ТОП-10 марок по продажам автомобилей с механической коробкой передач в РФ

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года россияне приобрели 663 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Это составляет 44% от всего объема российского рынка.

По продажам машин с «механикой» в нашей стране лидирует отечественная LADA – за отчетный период было реализовано 295,4 тыс. таких автомобилей. На втором месте в рейтинге, с большим отставанием от лидера, располагается Renault (94 тыс. шт.), а замыкает первую тройку KIA (41,4 тыс. шт.).

Также россияне при покупке легкового автомобиля с МКП отдают предпочтение маркам Hyundai (39 тыс. шт.) и Volkswagen (32,9 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 брендов по продажам таких машин за 11 месяцев 2018 года попадают: Skoda (27,8 тыс. шт.), Nissan (26,1 тыс. шт.), Chevrolet (25,7 тыс. шт.), УАЗ (18,1 тыс. шт.) и Datsun (15 тыс. шт.).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по продажам автомобилей с автоматической трансмиссией.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили марки-лидеры lada renault kia hyundai volkswagen skoda nissan chevrolet уаз datsun

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