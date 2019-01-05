 АВТОСТАТ | ТОП-10 стран по объему импорта автомобилей в Россию

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06.01.19 Прочитали 566 раз

ТОП-10 стран по объему импорта автомобилей в Россию

ТОП-10 стран по объему импорта автомобилей в Россию

Импорт транспортных средств в Россию

31.10.18

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года юридическими лицами было ввезено в Россию 213 тыс. легковых машин (как новых, так и подержанных).

Практически каждый третий такой автомобиль прибыл к нам из Японии (69 тыс. шт.), а каждый шестой – из Германии (34,7 тыс. шт.). Таким образом, на долю этих двух стран приходится около половины (48,7%) всего импорта.

Далее в этом рейтинге следуют США и Великобритания, откуда в Россию было ввезено 18,8 тыс. и 16,5 тыс. легковых машин соответственно. Замыкает же пятерку крупнейших импортеров Таиланд с показателем 10,3 тыс. единиц.

Также в ТОП-10 стран по объему импорта легковых автомобилей в РФ за январь – ноябрь 2018 года попали: Словакия (7,3 тыс. шт.), Венгрия (6,5 тыс. шт.), Турция (6,4 тыс. шт.), Китай (5 тыс. шт.) и Финляндия (4,2 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили импорт россия япония германия сша великобритания таиланд китай

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