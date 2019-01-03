Определены марки-лидеры по продажам SUV в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года в России было продано 656,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. При этом свыше 70% от этого количества приходится на 10 автопроизводителей.

Так, лидерство по продажам в данном сегменте сохраняет корейский бренд Hyundai, который за отчетный период реализовал 90 тыс. экземпляров SUV. На втором месте по этому показателю располагается французский Renault (68,5 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров японский Nissan, результат которого достиг 58,8 тыс. единиц.

Далее следуют Toyota и KIA (58 и 47 тыс. шт. соответственно). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам января – ноября нынешнего года также попали: Mitsubishi (37,1 тыс. шт.), Volkswagen (35,2 тыс. шт.), LADA (30,1 тыс. шт.), Chevrolet (26,3 тыс. шт.) и Mazda (21,4 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидерство Hyundai в сегменте SUV во многом объясняется широкой линейкой кроссоверов, предназначенных для российского рынка. Помимо того, что модель Creta является безоговорочным лидером в своем сегменте, она также входит и в пятерку самых продаваемых автомобилей в нашей стране.