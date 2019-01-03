 АВТОСТАТ | Определены марки-лидеры по продажам SUV в России

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Определены марки-лидеры по продажам SUV в России

Возглавляет этот рейтинг корейский бренд Hyundai

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года в России было продано 656,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. При этом свыше 70% от этого количества приходится на 10 автопроизводителей.

Так, лидерство по продажам в данном сегменте сохраняет корейский бренд Hyundai, который за отчетный период реализовал 90 тыс. экземпляров SUV. На втором месте по этому показателю располагается французский Renault (68,5 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров японский Nissan, результат которого достиг 58,8 тыс. единиц.

Далее следуют Toyota и KIA (58 и 47 тыс. шт. соответственно). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам января – ноября нынешнего года также попали: Mitsubishi (37,1 тыс. шт.), Volkswagen (35,2 тыс. шт.), LADA (30,1 тыс. шт.), Chevrolet (26,3 тыс. шт.) и Mazda (21,4 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидерство Hyundai в сегменте SUV во многом объясняется широкой линейкой кроссоверов, предназначенных для российского рынка. Помимо того, что модель Creta является безоговорочным лидером в своем сегменте, она также входит и в пятерку самых продаваемых автомобилей в нашей стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили suv кроссоверы внедорожники марки-лидеры hyundai renault nissan toyota kia mitsubishi volkswagen lada chevrolet mazda

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