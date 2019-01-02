 АВТОСТАТ | ТОП-10 марок по продажам машин с автоматической трансмиссией в РФ

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ТОП-10 марок по продажам машин с автоматической трансмиссией в РФ

ТОП-10 марок по продажам машин с автоматической трансмиссией в РФ

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по ноябрь 2018 года в нашей стране было реализовано 849 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией*. Это соответствует 56% от общего объема российского рынка.

Лидером по продажам таких машин является KIA – за 11 месяцев россияне приобрели 168,2 тыс. автомобилей с АКП этой марки. На второй позиции тоже находится корейский бренд – Hyundai, с результатом 123 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota, которая продала в нашей стране почти 90 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.

Далее в этом рейтинге следуют Volkswagen (61,4 тыс. шт.) и Nissan (46,5 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам таких машин в нашей стране попали: Skoda (45,5 тыс. шт.), Mitsubishi (34,9 тыс. шт.), Renault (34,1 тыс. шт.), BMW (32,5 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (29,9 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на перечисленные 10 марок приходится порядка 80% от общего объема реализации новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.

* Наряду с классическими «автоматами» учитываются «роботы», вариаторы и т.п.

, источник: www.autostat.ru

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