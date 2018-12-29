Volkswagen проводит отзывную кампанию для 7 моделей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с ООО «Фольксваген Груп Рус» проводят в России добровольную отзывную кампанию автомобилей марки Volkswagen.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, под этот отзыв в общей сложности попадают 57 экземпляров следующих моделей: Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco, Touareg. Отмечается, что указанные автомобили были произведены за пределами нашей страны и реализованы здесь за период с 2010 по 2018 год.

Также было выявлено, что на момент продаж данные транспортные средства являлись предсерийными и были введены в обращение на территории РФ без детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих технических регламентов. При этом в отношении автомобилей, подпадающих под отзыв, ремонтное воздействие исключается. Они подлежат выкупу у владельцев и последующей утилизации.

Официальные дилеры компании Volkswagen в России проинформируют владельцев автомобилей Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg, которые попали под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для выкупа автомобиля. Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

Напомним, что в декабре до этого уже было четыре отзывных кампании, в которых были задействованы автомобили Volkswagen. Причем наиболее масштабная из них охватывала 4,3 тыс. кроссоверов Tiguan, купленных в России.