 АВТОСТАТ | ТОП-10 регионов России по объему рынка новых автобусов

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ТОП-10 регионов России по объему рынка новых автобусов

ТОП-10 регионов России по объему рынка новых автобусов

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года объем рынка новых автобусов (без учета LCV) в России составил 11,2 тыс. единиц, что на 11% выше результата годичной давности. Чуть более его половины (50,6%) приходится на 10 регионов страны.

Крупнейшим региональным рынком новых автобусов является Московская область – за отчетный период его объем достиг 1100 экземпляров, показав рост в 76,6%. Второе место в этом рейтинге занимает Москва с результатом 1065 единиц (-15,7%). Замыкает первую тройку Санкт-Петербург (616 шт.; -28,9%).

Лидером среди нестоличных субъектов РФ стала Ростовская область (587 шт.; рост в 3,2 раза), за которой располагается Свердловская область (502 шт.; +31,1%). В ТОП-10 российских регионов по объему рынка новых автобусов в январе – ноябре нынешнего года также попали: Татарстан (413 шт.; рост в 2,3 раза), Краснодарский край (390 шт.; -24,1%), Нижегородская область (358 шт.; -42,9%), Тюменская область (331 шт.; +9,6%) и Кемеровская область (313 шт.; +101,9%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидером рынка новых автобусов в нашей стране является отечественный ПАЗ, на долю которого приходится порядка 60% от общего объема. В тройку лидеров здесь также попадают российские ЛИАЗ и НЕФАЗ. А вот среди моделей весь пьедестал почета занимает продукция Павловского автобусного завода: ПАЗ-3205, ПАЗ-3204 и ПАЗ-4234.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи автобусы регионы регионы-лидеры

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