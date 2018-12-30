 АВТОСТАТ | Во второй половине декабря изменение цен произошло у 6 автопроизводителей

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Во второй половине декабря изменение цен произошло у 6 автопроизводителей

Во второй половине декабря изменение цен произошло у 6 компаний

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, большинство из них до этого уже обновляли свои прайс-листы, поэтому в самом конце года решили взять паузу. В связи с этим во второй половине* декабря корректировка цен была лишь у 6 компаний.

К примеру, от 2 до 7 тыс. руб. прибавил в цене Audi A3 Sedan, причем только в двух начальных комплектациях – Premium и Premium Plus. Немного сильнее – на 18 – 23 тыс. руб. – подорожали две модели немецкой марки Volkswagen – пикап Amarok и минивэн Caddy с бензиновым двигателем.

По 20 – 30 тыс. руб. добавил Subaru к ценникам кроссоверов XV и Forester нового поколения, а еще один кроссовер – Ford EcoSport – подорожал на 48 – 50 тыс. руб. как в новой, так и в дорестайлинговой версии.

* За период с 16 по 31 декабря 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены легковые автомобили авторынок россии

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