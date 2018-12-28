Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года объем рынка новых LCV в России составил 98,3 тыс. единиц, что на 2,9% выше результата годичной давности. При этом больше половины (51,8%) его приходится всего лишь на 10 регионов.

Крупнейшим региональным рынком легкой коммерческой техники в нашей стране является Москва – за отчетный период его объем в столице достиг 15 319 машин, показав небольшой, но все же рост (+0,7%). Второе место в этом рейтинге занимает Московская область с результатом 9 799 единиц, что на 20,8% больше, чем в январе – ноябре 2017-го. На третьей строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург, показатель которого составил 6 682 автомобиля (+5,7%). Лучшим среди нестоличных субъектов РФ стал Краснодарский край (3 864 шт.; +10,2%), а замыкает пятерку лидеров Татарстан (3 178 шт.; -2,8%).

В ТОП-10 российских регионов по объему рынка новых LCV за 11 месяцев 2018 года также попали: Нижегородская область (2 966 шт.; +6,9%), Свердловская область (2 469 шт.; -2%), Самарская область (2 261 шт.; +6,9%), Ростовская область (2 259 шт.; -10,3%) и Башкортостан (2 152 шт.; +2,4%).

Напомним также, что лидером рынка LCV в нашей стране является отечественная марка GAZ, на долю которой приходится около 45%. В первую тройку здесь также попадают УАЗ и Ford. Среди моделей вполне ожидаемо лидирует представитель Горьковского автозавода – Gazelle Next, с долей порядка четверти от всего рынка. Далее следует GAZ 3302, а замыкает тройку лидеров Ford Transit.