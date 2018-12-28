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КАМАЗ уходит на зимние каникулы

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23.03.18

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Сегодня на КАМАЗе – последний рабочий день в этом году. С завтрашнего дня у работников предприятия начинаются новогодние праздники, которые плавно перейдут в корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится с 9 по 22 января.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, во время отпуска в штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, следящие за сохранностью и работоспособностью оборудования, жизнеобеспечением зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и иной отчетности. Также будут трудиться сотрудники, занятые реализацией автотехники «КАМАЗ». Для этих работников утвержден график отпусков – время отдыха будет предоставлено равномерно в течение года.

Напомним, «КАМАЗ» традиционно отправляет свой персонал в корпоративный отпуск два раза в год – зимой сразу после новогодних праздников и летом. В 2019 году вторая половина отпуска будет предоставлена камазовцам в июле. 

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в соответствии с бизнес-планом на 2019 год, КАМАЗ должен реализовать 39 тыс. автомобилей, из них 33 тыс. автомобилей будут поставлены на российский рынок, 6 тыс. – на рынки зарубежных стран. Доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей России достигнет 45%. Напомним, согласно скорректированному бизнес-плану на 2018 год, КАМАЗ намерен реализовать 38 тыс. грузовиков. Таким образом, продажи грузовых автомобилей «КАМАЗ» в будущем году могут увеличиться порядка на 3%. Бизнес-планом в 2019 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму до 15 млрд рублей. Чистая прибыль должна достигнуть 500 млн рублей при выручке в 197 млрд рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили простои камаз

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