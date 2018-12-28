ГК «Обухов» закрывает два дилерских центра Volvo в Москве

В связи с реорганизацией бизнеса ГК «Обухов», с 1 января 2019 года дилерские центры Обухов Митино и Обухов Измайлово перестанут работать в качестве официального дилера Volvo. Свою работу в качестве полноразмерного дилера Volvo ГК «Обухов» сконцентрирует на мощностях дилерского центра Volvo Car Obukhov на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба компании.

«Volvo является ключевой составляющей для нашего коммерческого успеха, ведь история компании «Обухов» неразрывно связана со шведским брендом уже более 23 лет. Мы планируем и дальше успешно развивать бизнес Volvo в качестве официального дилера, – говорит генеральный директор ГК «Обухов» Павел Минаев. – «Дилерский центр на Киевском шоссе уже много лет является нашим флагманским салоном Volvo, который привлекает наибольшее число клиентов. С этой точки зрения для нас важно сфокусироваться на том, чтобы именно эта точка на все 100% соответствовала новым стандартам Volvo Cars и была эталоном премиального качества обслуживания клиентов в высококонкурентном московском регионе».

Между тем в рамках предстоящей реорганизации ГК «Обухов» планирует уделить большее внимание работе в массовом сегменте, увеличив количество дилерских центров Geely в Москве. «Мы видим для себя широкие возможности по развитию бизнеса ГК «Обухов» в массовом сегменте вместе с Geely Auto. Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся автопроизводителей, который предлагает всё больше интересных новинок для российских клиентов. Уже год в Москве успешно работает дилерский центр Обухов Geely. И мы рассчитываем на укрепление нашего сотрудничества и открытие новых дилерских центров в Москве», – заявил Павел Минаев.