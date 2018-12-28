АВТОВАЗ в 2018 году увеличил продажи в России порядка на 15%

АВТОВАЗ в 2018 году, по предварительным данным, реализовал на российском рынке около 360 тыс. автомобилей LADA, говорится в сообщении компании. Напомним, в прошлом году российские дилеры LADA продали 311588 машин. Таким образом, рост реализации АВТОВАЗа в уходящем году составил порядка 15%. Рыночная доля LADA в отчетный период, по предварительным оценкам компании, составила 20%. Бестселлерами АВТОВАЗа в 2018 году стали LADA Vesta и LADA Granta, которые заняли первые места в рейтинге самых продаваемых моделей на российском авторынке.

Напомним, в июне 2018 года стартовали продажи седана LADA Vesta Cross, получившего дорожный просвет кроссовера (203 мм). В августе в продажу вышло новое семейство LADA Granta – седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. А в ноябре стартовали продажи LADA XRAY Cross: дорожный просвет машины достиг рекордных для LADA 215 мм, внедрена интеллектуальная система LADA Ride Select, позволяющая выбрать режимы движения для различных дорожных условий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. Стоит отметить, что на Московском международном автосалоне АВТОВАЗ представил концепт-кар LADA 4х4 Vision, которые демонстрирует видение развития фирменной ДНК стиля. Напомним, в настоящее время бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4.