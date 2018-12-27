Петербургский завод Hyundai в 2018 году установил абсолютный рекорд производительности

Петербургский завод Hyundai по итогам 2018 года выпустил 246, 5тыс. автомобилей, продемонстрировав абсолютный рекорд производительности за всю историю предприятия. По сравнению с предыдущим годом объем производства увеличился на 5,6% в связи со стабильно высоким спросом на выпускаемые модели, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Напомним, завод производит бестселлеры российского рынка – кроссовер Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris, а также седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Как отмечается, петербургский завод Hyundai Motor наращивает объемы производства уже третий год подряд. Рекордный производственный результат стал возможен благодаря стабильной работе завода пять дней в неделю в три производственные смены, а также эффективному использованию производственных мощностей и планированию.

По итогам 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в 2 раза увеличил объем экспорта – он превысил 11,8 тыс. автомобилей. Приоритетными для зарубежных поставок, как и в прошлом году, остаются рынки Казахстана и Белоруссии.

В 2018 году фактический объем выпуска превысил изначальный плановый показатель производства на 4,9%. В следующем году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует продолжить работу на полную производственную мощность и выпустить более 240 тыс. автомобилей.

На текущий момент общие инвестиции в предприятие превысили 1 млрд долларов. В декабре 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) о модернизации производства, обновлении модельного ряда и создании Центра исследований и разработок. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей, кроме того, дополнительные инвестиции будут вложены компаниями, входящими в Hyundai Motor Group.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», средний уровень локализации автомобилей, выпускаемых российским заводом Hyundai, по формуле расчета Евразийского экономического союза составляет 55%. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На заводе установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске кузовов автомобилей.