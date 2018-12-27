 АВТОСТАТ | ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых грузовиков

Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге
  • 27.12.18 - 15:05

    ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 20 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в европейских странах?
  • 27.12.18

    Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в европейских странах?
Все публикации

Видео

«ForAuto - 2018»: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу (НБКИ)
  • 25.03.18

    «ForAuto - 2018»: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу (НБКИ)
Все видео

28.12.18 Прочитали 2383 раз

ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых грузовиков

ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых грузовиков

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

MS Excel (xlsx)

от 9 000 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 72,8 тыс. единиц, что на 4,5% выше результата годичной давности. При этом около половины (49,6%) его приходится всего лишь на 10 регионов.

Крупнейшим региональным рынком новых грузовиков в нашей стране является Москва – за отчетный период его объем в столице достиг 7340 машин, показав падение на 3,4%. Второе место в этом рейтинге занимает соседнее Подмосковье с результатом 6821 единица и рыночным ростом 34%. Лучшим среди нестоличных субъектов РФ стал Татарстан (4145 шт.; -1,8%), опередивший Санкт-Петербург (3239 шт.; -10,1%). Замкнул пятерку лидеров Ханты-Мансийский АО (2954 шт.; -24,6%).

В ТОП-10 российских регионов по объему рынка новых грузовиков за 11 месяцев 2018 года также попали: Челябинская область (2765 шт.; +24,5%), Нижегородская область (2515 шт.; +26,7%), Смоленская область (2181 шт.; -12,7%), Краснодарский край (2171 шт.; -6,6%) и Свердловская область (1896 шт.; +25,6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: регионы-лидеры грузовые автомобили продажи авторынок россии

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Российский рынок LCV в ноябре остался на шестом месте в Европе

сегодня, 09:57

Все новости

Статьи на тему

Россияне остались без новогодних скидок на автомобили («Российская газета»)

25 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько автомобилей продается на 1000 жителей в европейских странах?

вчера, 13:30

Вся инфографика